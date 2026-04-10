快音を残した打球を見ながら、日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）はゆっくり走り始めた。左中間フェンスを越えると、何度も左手を握り喜びをかみ締めた。同点に追いついた直後の６回無死一、二塁。代わった楽天３番手・加治屋の１４４キロ直球を捉えた。決勝の５号３ラン。３連打で追いついた直後の打席だっただけに「みんながつくってくれた流れだった。うまく乗れたと思います」と笑った。狙い通りの一撃だった。「加治屋さ