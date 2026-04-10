歌手の加藤登紀子（82）が9日、東京・新宿で親族が経営するロシア料理店「スンガリー」で取材会を開いた。3月に出版した新著「『ま・さ・か』の学校ピンチはチャンス」（時事通信社）では、歌手の森繁久弥さんや、映画「居酒屋兆治」で共演した俳優の高倉健さん、とのエピソードが満載だ。高倉さんとは、映画のPRのために九州に行ったといい、当時取材をした記者から、高倉さんが「健さん、ご自身だったら恋人と奥さんのど