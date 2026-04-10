春夏合わせて28度の甲子園出場を誇る栃木屈指の名門・作新学院の監督に、小針崇宏氏（42）が復帰していたことが9日、同校への取材で分かった。監督として16年夏の甲子園で同校3度目の優勝。昨年6月に不適切な指導があったとして謹慎処分を受け、その後に監督を外れていた。3月下旬に監督に復帰しており、19日に小山北桜―黒磯の勝者との春季県大会2回戦で復帰初戦を迎える。