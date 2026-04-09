元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。英語に関する資格を取得したことを報告した。久慈は「最近『児童英語インストラクター』の資格を取得しました」とつづり、認定証を持つ写真を投稿。「アメリカに住んでいたことがきっかけで始めた英語の勉強。せっかく勉強を始めたから続けたくて3年間週2回やっているArizonaで知り合ったおじいさんとの英会話を続けていたり、Duolin