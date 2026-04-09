All About ニュース編集部は3月12〜13日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「芸歴別お笑い芸人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「好きな芸歴15年以下のお笑い芸人」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：キンタロー。／40票キンタロー。さんが2位に選ばれました。ピン芸人のキンタロー。さんは、2012年4月にデビュー。独特の切り口かつユーモアあふれる物まねで脚光を浴