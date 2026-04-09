ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは4月9日、自身のInstagramを更新。高校の同級生であるダンス&ボーカルグループ・超特急の草川拓弥さんとの撮影オフショットを公開しました。【写真】百田夏菜子が高校同級生とのツーショット「同級生コンビかわいい！」百田さんは、ドクターシーラボと美容誌『MAQUIA』（集英社）のタイアップ撮影に臨んだことを報告。「高校の同級生と」と紹介を添えて、草川さんと笑顔で並ぶツーショッ