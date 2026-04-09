「神オフショ」百田夏菜子、高校の男性同級生とのツーショット公開「揃って透明感がすごい」「尊い」
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは4月9日、自身のInstagramを更新。高校の同級生であるダンス&ボーカルグループ・超特急の草川拓弥さんとの撮影オフショットを公開しました。
【写真】百田夏菜子が高校同級生とのツーショット
コメントでは「仲良し同級生尊い」「同級生同士の撮影すごく楽しそうでホッコリした。2人とも肌が綺麗だからわたしも感化された。オフショットもありがとうね」「同級生コンビかわいい！癒し！！！」「揃って透明感がすごい」「神オフショでしぬ」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】百田夏菜子が高校同級生とのツーショット
「同級生コンビかわいい！」百田さんは、ドクターシーラボと美容誌『MAQUIA』（集英社）のタイアップ撮影に臨んだことを報告。「高校の同級生と」と紹介を添えて、草川さんと笑顔で並ぶツーショットを含む3枚の写真を投稿しました。特に3枚目は、2人がそれぞれピースサインのポーズを決める仲むつまじい様子です。
「キャスティング神」草川さんも8日に自身のInstagramを更新。「同級生コンビでドクターシーラボさんのVC100エッセンスローションEXを紹介させていただきました」と報告し、百田さんと一緒に笑顔を見せる写真を公開しました。ファンからは「激アツコンビやわぁ…」「キャスティング神」「2人ともお肌美しすぎる」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)