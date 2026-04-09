【漫画】本編を読む『失踪した不倫夫がホストに転職してた…』（乙葉一華：漫画、サレ妻幸：原案/KADOKAWA）は、不倫、失踪、発見、再失踪という、怒涛の展開全部のせのような内容で、ページをめくる手が止まらなくなるコミックエッセイだ。主人公・幸は、真面目で優しく、周りからも評判のよい教師の夫・秀夫とひとり娘のちひろと幸せに暮らしていた。しかし、秀夫はだんだん休日に出かけることが多くなり、そして不倫が発覚。