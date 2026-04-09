◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(9日、甲子園球場)阪神の茨木秀俊投手が6回のピンチを無失点で切り抜けました。4年目の茨木投手はこれがプロ初先発。ランナーを背負いながらも好調のヤクルト打線を無得点に封じます。すると4回にはドラフトで同期入団の森下翔太選手が先制の4号ソロ。さらに佐藤輝明選手、大山悠輔選手と3連打でこの回2点を奪います。援護を受けた茨木投手は雨の中で力投。5回を3人で抑えると、6回は2本の安打