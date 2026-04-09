9日の参議院財政金融委員会で、参政党の塩入清香議員が相続税の問題を取り上げた。塩入議員は歌手としての「さや」の名前で参院選に出馬、当選後は本名で政治活動を行っている。【映像】「中山美穂さんの相続税」を語る瞬間（実際の様子）塩入議員は「片山大臣もご存じだと思うんですけど、今、中山美穂さんの御子息が20億円の遺産相続を放棄されて、その相続税が11億円だったということで、昨今相続税の負担の重さについて国