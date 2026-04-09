RIIZEの日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」が4月19日に配信リリースされることが発表となった。同楽曲はTVアニメ『キルアオ』エンディングテーマに決定している。アニメのバトルシーンにぴったりなスピード感あふれる「KILL SHOT」は、“表と裏” “日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲だ。ロックテイストを軸にブレイクビーツを融合させた荒々しく攻撃的なドラムサウンドと、サビで広がるエモーショナルな