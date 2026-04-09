RIIZE、TVアニメ『キルアオ』エンディングテーマを配信リリース決定
RIIZEの日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」が4月19日に配信リリースされることが発表となった。同楽曲はTVアニメ『キルアオ』エンディングテーマに決定している。
アニメのバトルシーンにぴったりなスピード感あふれる「KILL SHOT」は、“表と裏” “日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲だ。ロックテイストを軸にブレイクビーツを融合させた荒々しく攻撃的なドラムサウンドと、サビで広がるエモーショナルなメロディーが印象的で、RIIZEの新たな一面を感じさせる。
この発表にあわせて、『キルアオ』原作者・藤巻忠俊による“キルアオ×RIIZE”コラボの描き下ろしジャケット写真が公開となった。デザインは、鞄にRIIZEモチーフのキーホルダーをつけた主人公・大狼十三と、蜜岡ノレンが描かれるなど、作品の世界観とRIIZEの魅力が融合した特別なビジュアルとなっている。
さらに、4月10日よりTikTokにて「KILL SHOT」ショートバージョンの音源配信もスタート。楽曲の一部をいち早く楽しめるほか、音源を使用した動画投稿も可能となる。
■日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」
4月19日(日)00:00配信開始
配信リンク：https://riize.lnk.to/killshot
※上記URLは4月19日(日)00:00配信以降有効
■TVアニメ『キルアオ』
放送日時：4月11日(土)夜11時 放送開始
放送局：テレ東系列にて
原作：藤巻忠俊(集英社ジャンプコミックス刊)
※コミックス 全13巻
※小説版「キルアオ Secret Report(シークレットレポート)」発売中
▼キャスト
大狼十三：三瓶由布子
蜜岡ノレン：和泉風花
猫田コタツ：梅田修一朗
古波鮫シン：佐久間大介
天童天馬：大塚剛央
竜胆カズマ：千葉翔也
竜胆エイジ：中島ヨシキ
白石千里：種粼敦美
鰐淵瑛里：内山夕実
大狼十三(大人)：武内駿輔
・オープニングテーマ:aespa「ATTITUDE」
・エンディングテーマ：RIIZE「KILL SHOT」
アニメーション制作：CUE
・公式X：https://x.com/KILLBLUE_PR
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@killblue_official
・公式サイト：https://kill-blue.jp/
©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
関連リンク
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