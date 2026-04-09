RIIZEの日本オリジナル楽曲「KILL SHOT」が4月19日に配信リリースされることが発表となった。同楽曲はTVアニメ『キルアオ』エンディングテーマに決定している。

アニメのバトルシーンにぴったりなスピード感あふれる「KILL SHOT」は、“表と裏” “日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲だ。ロックテイストを軸にブレイクビーツを融合させた荒々しく攻撃的なドラムサウンドと、サビで広がるエモーショナルなメロディーが印象的で、RIIZEの新たな一面を感じさせる。

この発表にあわせて、『キルアオ』原作者・藤巻忠俊による“キルアオ×RIIZE”コラボの描き下ろしジャケット写真が公開となった。デザインは、鞄にRIIZEモチーフのキーホルダーをつけた主人公・大狼十三と、蜜岡ノレンが描かれるなど、作品の世界観とRIIZEの魅力が融合した特別なビジュアルとなっている。

さらに、4月10日よりTikTokにて「KILL SHOT」ショートバージョンの音源配信もスタート。楽曲の一部をいち早く楽しめるほか、音源を使用した動画投稿も可能となる。

■TVアニメ『キルアオ』

放送日時：4月11日(土)夜11時 放送開始

放送局：テレ東系列にて

原作：藤巻忠俊(集英社ジャンプコミックス刊)

※コミックス 全13巻

※小説版「キルアオ Secret Report(シークレットレポート)」発売中

▼キャスト

大狼十三：三瓶由布子

蜜岡ノレン：和泉風花

猫田コタツ：梅田修一朗

古波鮫シン：佐久間大介

天童天馬：大塚剛央

竜胆カズマ：千葉翔也

竜胆エイジ：中島ヨシキ

白石千里：種粼敦美

鰐淵瑛里：内山夕実

大狼十三(大人)：武内駿輔

・オープニングテーマ:aespa「ATTITUDE」

・エンディングテーマ：RIIZE「KILL SHOT」

アニメーション制作：CUE

・公式X：https://x.com/KILLBLUE_PR

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@killblue_official

・公式サイト：https://kill-blue.jp/

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会