鹿児島市のイオンモール鹿児島が4月24日にリニューアルオープンすることが明らかになりました。名前を「イオンモールKAGOSHIMA BAY」と改め県内初進出の店舗もオープンする予定です。（山下香織キャスター）「県内最大のショッピングセンター「イオンモール鹿児島」。開業19年目を迎え、リニューアルオープンすることが発表されました」2007年10月に開業し、昨年