鹿児島市のイオンモール鹿児島が4月24日にリニューアルオープンすることが明らかになりました。名前を「イオンモールKAGOSHIMA BAY」と改め県内初進出の店舗もオープンする予定です。



（山下香織キャスター）

「県内最大のショッピングセンター「イオンモール鹿児島」。開業19年目を迎え、リニューアルオープンすることが発表されました」





2007年10月に開業し、昨年度は年間1000万人が訪れたというイオンモール鹿児島。4月24日、地域の人々をつなぐ場所として「イオンモールKAGOSHIMA BAY」に名前を改めリニューアルオープンします。3階のフードコート「うんまかテラス」は客席数を約1000席に拡大。子ども連れが利用しやすいよう小上がりスペースを新設します。九州北部に展開する老舗文具店の新業態「La-Bungu」など県内初出店の4店舗を含む10店舗が新たに出店。22店舗が移転・改装します。食料品売り場では鹿児島のブランド肉や野菜など地元の新鮮な食材や地元メーカーの品ぞろえを強化。ビューティ売場ではアジアのコスメブランドを導入し県内最大級のフェイスマスクコーナーを展開します。24日のリニューアル後も改装は続き、8月中旬には子ども向けの遊具などを備えた船をモチーフとした憩いの場が完成する予定だということです。