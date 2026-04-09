名古屋・栄の高層ビル『ザ・ランドマーク名古屋栄』が完成しました。6月11日のオープンを前に、4月9日、オフィスなど一部エリアが新たに公開されました。地下鉄の駅から直結の商業施設「HAERA」には、東海地方初進出の40店が入る予定で、栄の人の流れを大きく変えそうです。 ■ついに完成…12F「スカイロビー」からは栄を一望 名古屋の中心・栄にそびえ立つ、地上41階建ての超高層ビル『ザ・ラン