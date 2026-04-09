油井亀美也さん「一生懸命やって自分ができることというのは、全てやったなという感じは持っています」今年1月、地球に帰還し9日、東京都内で帰国会見に臨んだ南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士・油井亀美也さん56歳。去年、約半年間、自身2度目となるISS国際宇宙ステーションでの長期滞在を行い、さまざまなミッションに挑戦しました。滞在中には地元の川上村と交信し、子どもたちに夢や希望を与えました。油井亀美也さん「い