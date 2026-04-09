9日夕方、大阪狭山市で軽自動車と男の子が接触する事故があり、男の子は意識不明の状態で病院に搬送されました。消防によると、午後5時ごろ、大阪狭山市池尻中で、「車と子どもの事故」と通報がありました。捜査関係者によると、軽自動車とペダルがないタイプの自転車に乗った4歳の男の子が接触したということです。男の子は意識不明の状態で病院に搬送されました。警察は、軽自動車を運転していた60代の女を過失運転致傷の疑いで