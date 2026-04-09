北上する信州の桜前線。北信濃で一本桜の古木を巡ってきました。上高井郡高山村の高山村役場近くにある「和美（なごみ）の桜」。樹齢は約100年で北アルプスと共に桜を愛でることができます。敷地内には桜の時季限定でピアノが設置されています。敷地の管理者宮川光男さん「このピアノはずっと倉庫に眠っていて、桜の時季だけ持ち出して調律してそれでやってますから。だからできるだけ『ピアノをここで弾いてみたいな』っていう