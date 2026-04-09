女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）が現在の課題を明かした。今季は主戦場の米ツアー３戦に出場し、予選通過は１回のみ。今週は国内女子ゴルフツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」（１０日開幕、埼玉・石坂ＧＣ＝パー７２）に出場する。９日の取材対応では、これまでの米ツアーを「パッティングが悪くてかみ合わないことが多かった」とパッティングに苦戦。昨季も同じ課題を口にしており、昨秋には