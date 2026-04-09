9日、静岡･三島市で大相撲の地方巡業が行われ、地元、熱海市出身の熱海富士が登場。会場には、多くの相撲ファンが詰め掛け、普段見られない力士たちの姿に会場は大盛り上がりでした。午前8時過ぎ、体育館にできていたのはなが～い列が。（来場者）「ずっと待ってました。見たくて見たくて、なかなか遠くにいけなくて」（来場者）「楽しみにしています」Q.どれくらい前から？「だいぶ前から」（来場者）Q.こんなに並ぶと思っ