元サッカー日本代表の近藤直也さんが2026年4月8日、Xで「SNSでの誹謗中傷について」の思いをつづった。「『人格を否定すること』や『家族にまで矛先を向けること』はまったく別の話」近藤さんは02年に柏レイソルに入団。16年から18年まではジェフユナイテッド千葉で、19年から20年は東京ヴェルディでプレーした。12年には日本代表に選出された。8日の投稿では、「SNSでの誹謗中傷について元プロとして19年やってきた立場から正直に