ナイキはスポーツとスタイルに情熱を注ぐすべてのアスリートに向けた新ストア「NIKE SHINJUKU」を、4月10日、JR新宿駅東口前に（東京都新宿区）にオープンする。開業に先立ち行われたメディア向けの内覧会では、新宿ならではの独自コンセプトや各フロアの魅力が明かされた。 JR新宿駅東口の前にオープンしたナイキ新宿 [写真]＝バスケットボールキング バスケットボール