バスケ＆ジョーダンファン必見の4階フロア…ナイキが「NIKE SHINJUKU」を4月10日にオープン

ナイキはスポーツとスタイルに情熱を注ぐすべてのアスリートに向けた新ストア「NIKE SHINJUKU」を、4月10日、JR新宿駅東口前に（東京都新宿区）にオープンする。開業に先立ち行われたメディア向けの内覧会では、新宿ならではの独自コンセプトや各フロアの魅力が明かされた。

JR新宿駅東口の前にオープンしたナイキ新宿 [写真]＝バスケットボールキング

バスケットボールファンにとって最大の目玉となるのが、4階に展開される「バスケットボール／ジョーダン ブランド」のフロアだ。バスケットボールとカルチャーが交差するこの空間では、実際にプレーするための「オンコート」ギアと、観戦や街着としてライフスタイルに取り入れる「オフコート」のアパレルがまとめて閲覧できる設計となっている。

フロア内には、先日発表されたサッカーのブラジル代表とジョーダンのコラボキットをはじめ、最新のNBAジャージー、スター選手のシグネチャーモデルなど、スペシャルなアイテムが多数展示されている。さらに、全フロアのなかで唯一キッズプロダクトが配置されており、ファミリー層も一緒にバスケットボールのカルチャーを楽しめる空間に仕上がっている。

同店のデザインコンセプトは、世界一の乗降客数を持つ新宿駅を象徴する「メトロ（電車）」だ。店内の随所に配置されたロゴやグラフィックには、ガムテープを用いた独特な書体「修悦体」で知られる佐藤修悦氏のアナログな職人技と、ナイキのデジタルデザインが融合。駅の構内図や通路を想起させるポップなフロアマップが施され、世界一のトラフィック（人の流れ）を持つ新宿という街への敬意が表現されている。

1階から3階にかけての展開も新しい試みが満載だ。「ウィメンズ」「メンズ」といった性別でのエリア区分をあえてなくし、各スポーツカテゴリーの中からジェンダーレスに好みのプロダクトを探せるようになっている。

1階には、パフォーマンス・アウトドアブランドとして刷新されたACGの常設コーナーが日本で初めて登場し、クマ除けの鈴やポーチといった新宿店限定の雑貨も販売。アパレルなどをカスタマイズできる「NIKE BY YOU」では、店舗限定のロゴデザインパッチが使用可能だ。また、2階のランニングエリアには陸上用トラックのコースがデザインに組み込まれ、最新の「ナイキ ペガサス 42」などがラインナップされている。3階のライフスタイルフロアには観光客向けに「東京限定」のアイテムなどもそろえられており、あらゆるニーズに応える充実の店舗となっている。



4.10 NIKE SHINJUKU OPEN

ストアロゴはJR新宿駅の警備員として案内標識文字

『修悦体』を生み出した、佐藤修悦氏協力のもと制作。

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- Nike Japan (@nikejapan) April 8, 2026

【動画】ストアロゴはJR新宿駅の警備員として案内標識文字『修悦体』を生み出した佐藤修悦氏協力のもと制作