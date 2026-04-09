ウェンディーズ･ファーストキッチンとファーストキッチンは、4月16日からパスタメニュー5品を刷新する。ファーストキッチンは、本格的な生パスタを手軽に楽しめるハンバーガーチェーンとして、2005年にパスタの販売をスタートした。テイクアウトやデリバリー需要が高まる中、今回はさまざまな場面でおいしく食べられるよう、従来品よりもテイクアウト品質にこだわったパスタを使用している。【パスタ5品の画像はこちら】薄削りのパ