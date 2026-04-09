パスタメニューを刷新、フェットチーネのカルボナーラやペンネアラビアータをラインアップ【ウェンディーズ･ファーストキッチン】【ファーストキッチン】

ウェンディーズ･ファーストキッチンとファーストキッチンは、4月16日からパスタメニュー5品を刷新する。

ファーストキッチンは、本格的な生パスタを手軽に楽しめるハンバーガーチェーンとして、2005年にパスタの販売をスタートした。テイクアウトやデリバリー需要が高まる中、今回はさまざまな場面でおいしく食べられるよう、従来品よりもテイクアウト品質にこだわったパスタを使用している。

【パスタ5品の画像はこちら】薄削りのパルメザンチーズをふんわりとトッピングした濃厚クリームペンネやペンネアラビアータなど

なお、下記の店舗はパスタ未販売店舗のため、販売しない。

【ファーストキッチン】

アピタ鳴海/岡崎ウィングタウン/東京競馬場/中山競馬場

【ウェンディーズ･ファーストキッチン】

菖蒲モラージュ/ココリア多摩センター/日比谷シャンテ前/難波戎橋/京都新京極/新宿南口/錦糸町/稲城アメリアSC

◆【生パスタ】贅沢 カニトマトクリーム -パルメザンチーズ添え-

単品1,020円

ダイストマトとカニのほぐし身が入った贅沢なトマトクリーム。ソースにはモッツァレラチーズ、トッピングには薄削りのパルメザンチーズをふんわりと載せ、華やかな見た目に仕立てた。麺はトマトクリームに相性の良いリングイーネを使用している。

◆【生パスタ】パンチェッタの濃厚カルボナーラ -半熟卵添え-

単品1,020円

チーズのコクが特徴的な濃厚カルボナーラ。燻製パンチェッタと半熟卵をトッピングし、濃厚なソースが絡むよう生パスタのフェットチーネを使用している。

◆【生パスタ】濃厚クリームペンネ -パルメザンチーズ添え-

単品980円

チェダーチーズ、パルメザンチーズ、ペコリーノチーズ、モッツァレラチーズの4種のチーズと生クリームの濃厚なクリームソース。トッピングにはパルメザンチーズを加え、よりチーズを感じられる。麺はソースの絡みがよい、生パスタのペンネを使用している。

◆【生パスタ】ペンネアラビアータ -パルメザンチーズ添え-

単品980円

ピリッとした辛みが特徴のアラビアータ。乱切りのなすとベーコン、薄削りのパルメザンチーズをトッピングし、麺はソースの絡みがよい生パスタのペンネを使用している。

◆和風たらこ

単品850円

昆布の風味とかつお節の一番だしで風味豊かな味わいにした。トッピングの刻み海苔は国産の細切り、麺はデュラム小麦のセモリナを使用している。