＜YANMAR HANASAKA Ladies初日◇9日◇琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース（滋賀県）◇6440ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアー開幕戦の第1ラウンドが終了した。身長146センチの小兵・大須賀望が2アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】「勝手に飛ぶし上がる」大須賀はロイコレ3本体制1アンダー・2位タイに清本美波、西山ゆかり、桑山紗月。イーブンパー・5位タイには藤井美羽、高野あかり、北村響