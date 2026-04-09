単独首位発進を決めた大須賀望（撮影：GettyImages）

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＜YANMAR HANASAKA Ladies　初日◇9日◇琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース（滋賀県）◇6440ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアー開幕戦の第1ラウンドが終了した。身長146センチの小兵・大須賀望が2アンダー・単独首位発進を決めた。

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1アンダー・2位タイに清本美波、西山ゆかり、桑山紗月。イーブンパー・5位タイには藤井美羽、高野あかり、北村響、永田加奈恵が続いた。昨年覇者の與語優奈は3オーバー・23位タイ発進。産休明けの藤田光里は4オーバー・34位タイで初日を終えた。プロ2年目の青木香奈子は5オーバー・54位タイ。原江里菜は6オーバー・67位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
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