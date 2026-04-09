大須賀望がステップ開幕戦で単独首位発進 清本美波ら1差2位
＜YANMAR HANASAKA Ladies 初日◇9日◇琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・琵琶湖コース（滋賀県）◇6440ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアー開幕戦の第1ラウンドが終了した。身長146センチの小兵・大須賀望が2アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】「勝手に飛ぶし上がる」大須賀はロイコレ3本体制
1アンダー・2位タイに清本美波、西山ゆかり、桑山紗月。イーブンパー・5位タイには藤井美羽、高野あかり、北村響、永田加奈恵が続いた。昨年覇者の與語優奈は3オーバー・23位タイ発進。産休明けの藤田光里は4オーバー・34位タイで初日を終えた。プロ2年目の青木香奈子は5オーバー・54位タイ。原江里菜は6オーバー・67位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ステップ開幕戦 リーダーボード
大須賀望 プロフィール＆成績
1位は8000万円超え 女子賞金ランキング
渋野日向子ら出場 国内女子ツアー組み合わせ
今夜開幕！ マスターズの組み合わせ
【写真】「勝手に飛ぶし上がる」大須賀はロイコレ3本体制
1アンダー・2位タイに清本美波、西山ゆかり、桑山紗月。イーブンパー・5位タイには藤井美羽、高野あかり、北村響、永田加奈恵が続いた。昨年覇者の與語優奈は3オーバー・23位タイ発進。産休明けの藤田光里は4オーバー・34位タイで初日を終えた。プロ2年目の青木香奈子は5オーバー・54位タイ。原江里菜は6オーバー・67位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ステップ開幕戦 リーダーボード
大須賀望 プロフィール＆成績
1位は8000万円超え 女子賞金ランキング
渋野日向子ら出場 国内女子ツアー組み合わせ
今夜開幕！ マスターズの組み合わせ