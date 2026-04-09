ＡＢＥＭＡで１１日に生放送される「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」の挑戦者の一部が９日、発表され、格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」出場が話題となったＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田や、元プロ野球選手の糸井嘉男氏のほか、詐欺被害で１０００万円の借金を背負ったことが話題となったカカロニ・栗谷が名を連ねた。ＡＢＥＭＡのＸでは「今１０００万円が一番必要な芸