関東大学バスケットボール連盟の2部に所属する拓殖大学は、チームの公式サイトを更新。今年度の新入部員の情報を公開した。 昨夏のインターハイで優勝を果たした鳥取城北高校からは、キャプテンを務めた新美鯉星、チームの大黒柱を担ったエクプハロルドアズカ、ウインターカップ3位で終えた福岡第一高校からは崎濱秀寿と首藤道斗が入部。 そのほかにも昨年のウインターカップで