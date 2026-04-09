拓殖大学が新1年生16名を公表…インハイ制覇の鳥取城北から新美、アズカが入部
関東大学バスケットボール連盟の2部に所属する拓殖大学は、チームの公式サイトを更新。今年度の新入部員の情報を公開した。
昨夏のインターハイで優勝を果たした鳥取城北高校からは、キャプテンを務めた新美鯉星、チームの大黒柱を担ったエクプハロルドアズカ、ウインターカップ3位で終えた福岡第一高校からは崎濱秀寿と首藤道斗が入部。
そのほかにも昨年のウインターカップで1試合個人最多となる14アシストを叩き出した西垣玲央（浜松学院興誠高校）、広島皆実高校出身の村上礼など、16名が名を連ねている。
拓殖大学の新1年生一覧は以下の通り。
■拓殖大学新1年生16名
上原晴希（PF／日本大学東北高校）
新美鯉星（SG／鳥取城北高校）
西垣玲央（PG／浜松学院興誠高校）
伊藤照真（PG／岡山商科大附高校）
首藤道斗（F／福岡第一高校）
白川想真（PG／常盤高校）
粼茺秀寿（PG／福岡第一高校）
常深星良（G／彩星工科高校）
小村昂誠（G／柴田学園高校）
エクプハロルドアズカ（C／鳥取城北高校）
久末爽豪（PG／岡山商科大附高校）
石嶺真梛人（PG／延岡学園高校）
鈴木陽真（F／埼玉栄高校）
板倉瑠郁（G／高校山西高校）
大逈葵（SF／延岡学園高校）
村上礼（SF／広島皆実高校）
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