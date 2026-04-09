「39GX950B-B」（左）、「27GM950B-B」（右） LGエレクトロニクス・ジャパンは、解像度5K以上でAI機能を搭載したゲーミングモニター「LG UltraGear evo AI」より、39型5K2K有機ELゲーミングモニター「39GX950B-B」と、27型5Kゲーミングモニター「27GM950B-B」の予約販売を4月9日に開始した。価格はオープンで、市場想定価格は39GX950B-Bが30万円前後、27GM950B-Bが20万円前後。