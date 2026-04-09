「39GX950B-B」（左）、「27GM950B-B」（右）

LGエレクトロニクス・ジャパンは、解像度5K以上でAI機能を搭載したゲーミングモニター「LG UltraGear evo AI」より、39型5K2K有機ELゲーミングモニター「39GX950B-B」と、27型5Kゲーミングモニター「27GM950B-B」の予約販売を4月9日に開始した。価格はオープンで、市場想定価格は39GX950B-Bが30万円前後、27GM950B-Bが20万円前後。

予約期間中、直販サイトでは特別価格で販売しており、39GX950B-Bは23％ OFFの229,800円、27GM950B-Bは24％ OFFの149,800円で販売している。予約販売期間は39GX950B-Bが6月3日までで、一般販売は6月4日より順次開始。27GM950B-Bは7月1日までで、一般販売は7月2日より順次開始。

両モデルとも、内蔵プロセッサーにより低解像度コンテンツを高解像度化する「AI Upscaling」、コンテンツに応じて画質設定を最適化する「AI Scene Optimization」、音響を調整する「AI Sound Optimization」を搭載。ゲームプレイ時の映像・音声のパフォーマンス向上を図った。

39GX950B-B

39型/5,120×2,160ドットの21:9ウルトラワイド曲面ディスプレイを採用した有機ELゲーミングモニター。LG最新の第4世代有機ELパネルである「タンデムOLED」を搭載し、有機ELならではの高い黒表現に加え、高輝度と高い色再現性を実現した。

VESA DisplayHDR True Black 500に対応し、輝度は標準値で335cd/m²、APL 1.5%時で1,500cd/m²。色域はDCI-P3 99.5%(標準値)をカバーする。

また、UL認証による「Perfect Black」「Perfect Color」「Perfect Reproduction」を取得したほか、IntertekによってCIE DE2000基準でΔE 2以下の色精度も実証された。曲率1500Rの湾曲パネルにより、横長画面でも視界に近い没入感のある映像体験を実現するとしている。

「VESA Dual Mode」に対応し、5K2K表示時は165Hz、UWFHD表示時は330Hzでの表示が可能。画面サイズは39インチから24.5インチまで複数から選択でき、アスペクト比も21:9または16:9に切り替えられる。

応答速度は0.03ms(GTG)。AMD FreeSync Premium Pro、NVIDIA G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSync Displayもサポートする。

入力はHDMIが2系統とDisplayPort(UHBR20)×1。マイク入力に対応した4極ヘッドフォン端子や90WのPower Deliveryに対応したUSB-C、USBダウンストリーム×2(USB 3.2 Gen2×1)も備える。

スタンド装着時の外形寸法は、921×323×495～605mm(幅×奥行き×高さ)。重量は10.7kg。

27GM950B-B

27型/5,120×2,880ドットの5K解像度を備えた液晶ゲーミングモニター。従来のMini LEDに比べ、バックライトのローカルディミング(エリア駆動)を行なうエリア数が2,304に、搭載LED数も9,216個に強化した「Hyper Mini LED」を採用し、高輝度かつ高精細な表示を実現した。ピーク輝度はAPL 1.5%時で1,250cd/m²で、VESA DisplayHDR 1000認証を取得。色域はDCI-P3 99%(標準値)をカバーする。

Hyper Mini LEDの採用により、光漏れを低減し、高解像度Mini LEDモニターで見られやすいブルーミング現象(光のにじみ)を抑制。クリアで安定した映像表示を可能にしたという。画素密度は218PPIで、ゲーム用途に加え、ドキュメント作成やコーディング作業などでも高い視認性をうたう。

こちらもVESA Dual Modeに対応し、5K表示時は165Hz、WQHD表示時は330Hzに切り替え可能。応答速度は1ms(GTG)。AMD FreeSync Premium、NVIDIA G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSync Displayをサポートするほか、ブラックスタビライザーやクロスヘアなどのゲーム向け機能も備える。

入力はHDMIが2系統と、DisplayPort 2.1(UHBR20)。USB-C(USB PD最大90W)やマイク入力対応の4極ヘッドフォン端子なども備え、多様なゲーミングデバイスとの接続に対応する。

スタンド装着時の外形寸法は、615×249×405～535mm(幅×奥行き×高さ)。重量は8.5kg。