6日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、5月1日（金）に岡崎中央総合公園 総合体育館で行われる2025-26シーズンSVリーグ男子チャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルのGAME1を、群馬工機株式会社協賛による『- G がっちり・K 結束・K 勝ちに行こう！ - 群馬工機スペシャルマッチ』として開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。