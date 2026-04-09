6日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、5月1日（金）に岡崎中央総合公園 総合体育館で行われる2025-26シーズンSVリーグ男子チャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルのGAME1を、群馬工機株式会社協賛による『- G がっちり・K 結束・K 勝ちに行こう！ - 群馬工機スペシャルマッチ』として開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

5日（日）にCNAアリーナ★あきたで開催されたSVリーグ男子第20節GAME2の東京グレートベアーズ戦にてフルセット勝利を飾り、レギュラーシーズン（RS）の戦績を25勝15敗としたSTINGS愛知。この結果をもってSTINGS愛知のRS4位以上が確定し、クォーターファイナルのホーム開催権を獲得していた。

STINGS愛知はホームで行われるクォーターファイナルのGAME1を、チームのユニフォームパートナーである群馬工機株式会社の協賛で開催。来場者プレゼントとして、先着3,000名様に「- G がっちり・K 結束・K 勝ちに行こう！ - GKKオリジナルベースボールシャツ」を配布する。始球式には群馬工機株式会社 代表取締役社長の遠藤光寿さんが登場する。遠藤さんはクラブを通してコメントしている。

「群馬工機株式会社（G K K）です！私たちはユニフォームパートナーとして、今シーズンもSTINGSと共に走り続けてきました！目指すはただひとつ、チャンピオンシップ優勝です！！！5月1日(金)に開催されるマッチデーでは、先着3,000名様に『GKKオリジナルベースボールシャツ』をご用意しました！選手・スタッフの皆さんと一緒に夢への一歩をしっかり踏み出せますよう、全員でこれを着てアリーナをBEES’ GOLDに染め、最強の声援で相手を圧倒する一体感を作り上げましょう！G：がっちり、K：結束、K：勝ちに行こう！ 勝利を信じて、共に戦いましょう。GO! STINGS‼」

昨シーズンはファイナルで惜しくも敗れ、準優勝に終わったSTINGS愛知。リベンジに向けて、重要なクォーターファイナルをホームで戦い抜く。