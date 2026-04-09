株式会社ハイデイ日高（本社：埼玉県さいたま市大宮区）が関東を中心に展開する「熱烈中華食堂 日高屋」は4月3日、日本海側初出店となる新潟県第1号店「熱烈中華食堂 日高屋 新潟駅万代口店」をオープンした。■関東圏外初出店、初の社外FC店舗同店は、関東圏外初出店での初出店であるとともに、同社にとって初の社外フランチャイズ展開の第1号店でもある。今回フランチャイズ契約を締結したのは、新潟県を地盤に食品スーパーなど