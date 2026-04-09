【日高屋】新潟に初出店　関東圏外1号店＆初の外部FC店舗をオープン

株式会社ハイデイ日高（本社：埼玉県さいたま市大宮区）が関東を中心に展開する「熱烈中華食堂 日高屋」は4月3日、日本海側初出店となる新潟県第1号店「熱烈中華食堂 日高屋 新潟駅万代口店」をオープンした。

■関東圏外初出店、初の社外FC店舗

同店は、関東圏外初出店での初出店であるとともに、同社にとって初の社外フランチャイズ展開の第1号店でもある。

今回フランチャイズ契約を締結したのは、新潟県を地盤に食品スーパーなどを展開する株式会社オーシャンシステム（本社：新潟県三条市）。

ハイデイ日高は1973年に小規模なラーメン店として創業。ラーメンに加え、おつまみや炒め物などを取りそろえた中華食堂として展開している。

これまで駅前一等地を中心に、関東の1都6県へ集中出店してきた。2026年現在はロードサイドなど出店エリアを拡大し、日高屋グループ全体で472店舗を展開している。

同社は2028年の創業55周年に向け、今回のフランチャイズ展開を皮切りに、より多くの地域で利用客に支持される“食のインフラ”を目指し、事業拡大に取り組むとしている。

ハイデイ日高 青野社長、オーシャンシステム樋口社長、ハイデイ日高 神田会長

■「日高屋 新潟駅万代口店」概要

・店舗名：熱烈中華食堂 日高屋 新潟駅万代口店

・所在地：新潟県新潟市中央区東大通1-3-1 INPEX新潟ビルディング1階

（新潟駅万代口から徒歩3分／電話：025-250-1735）

・オープン日：2026年4月3日 10時

・営業時間：

平日（月〜土）10:00〜24:00

日曜・祝日 10:00〜22:00

・席数：43席（店内禁煙）