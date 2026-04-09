上越市で9日、送電線鉄塔の上で作業していた44歳の男性が約13メートル下の地面に転落する事故がありました。男性は搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。死亡したのは大分県竹田市に住む会社員の男性（44）です。事故があったのは上越市頸城区西福島の事業所の敷地内です。警察や消防によりますと9日午前9時55分頃、作業員8人で同じ送電線の鉄塔の部品交換作業を行っていたところ、鉄塔の頂上で1人で作業をして