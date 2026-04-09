「PGYTECH（ピージーワイテック）」日本総代理店のセキドは、iPhone向け撮影キット「RetroVa（レトロバ）オールインワンセット」を発売した。価格は4万1800円。対応するモジュールとあわせて、公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などにも順次展開する。 「RetroVa（レトロバ）オールインワンセット」は、iPhone 16 Pro/Pro MaxとiPhone 17 Pro/Pro Max対応の撮影キット。グリップや