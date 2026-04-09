ライトフライヤースタジオが販売、スタジオプリズマが企画・開発を手がけるNintendo Switch 2／Nintendo Switch／Steam向け新作タイムトラベルRPG『アナザーエデン ビギンズ』が、9月17日に発売されることが決定した。 【画像あり】特装版のセット内容・「追加キャラクターパック」ラインナップ 発売日の決定にあわせて、パッケージ版の特装版として「スペシャルコレクションボックス」と「コレクシ