ライトフライヤースタジオが販売、スタジオプリズマが企画・開発を手がけるNintendo Switch 2／Nintendo Switch／Steam向け新作タイムトラベルRPG『アナザーエデン ビギンズ』が、9月17日に発売されることが決定した。

【画像あり】特装版のセット内容・「追加キャラクターパック」ラインナップ

発売日の決定にあわせて、パッケージ版の特装版として「スペシャルコレクションボックス」と「コレクションボックス」が発表された。数量限定の「スペシャルコレクションボックス」はライトフライヤーストアにて4月4日より先行予約受付を開始しており、「コレクションボックス」および「通常版」は各販売店にて4月9日より順次予約受付が開始されている。店舗別オリジナル特典も用意されるとのことだ。

また、全エディションの早期購入特典として、『アナザーエデン 時空を超える猫』で使用できるシリアルコードが付属する。

さらに、ダウンロードコンテンツとして「追加キャラクターパック」の発売も決定した。本作に登場する19人の仲間に加え、追加で10人のキャラクターを仲間にすることができる内容となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）