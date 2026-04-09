初代仮面ライダーである藤岡弘、（80）と、2021年に仮面ライダーを演じた藤岡の長男・真威人（22）が8日、都内で行われたブライトリング・ジャパン限定モデル「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミテッド」のメディア向け発表会に登場した。【映像】藤岡弘、親子で初めての記念すべき“変身ポーズ”を披露2人は親子で初めて“変身ポーズ”を披露した。藤岡弘、「変身！」藤岡真威人「こういう場で初めてだね」藤岡