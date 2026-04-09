初代仮面ライダーである藤岡弘、（80）と、2021年に仮面ライダーを演じた藤岡の長男・真威人（22）が8日、都内で行われたブライトリング・ジャパン限定モデル「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミテッド」のメディア向け発表会に登場した。

【映像】藤岡弘、親子で初めての記念すべき“変身ポーズ”を披露

2人は親子で初めて“変身ポーズ”を披露した。



藤岡弘、「変身！」



藤岡真威人「こういう場で初めてだね」



藤岡弘、「記念すべきショット。親子で思い出をいただき感謝する」

藤岡は、昔持っていたブライトリングの時計に思い出があることを明かした。



藤岡弘、「サバイバルに対応できる、丈夫でがっちりした時計を持っていた。非常に安心できる信頼できる存在で、私にとって非常に大事にしていた時計だ。ただそれがアマゾンの水の中に消えている。私は探検隊を世界で6年にわたって旅をして、だいたい1年1カ月ちょっと、アマゾンの中で生死をさまよう体験があった。腕に力を入れたときに、アマゾンの川の中に消えてしまった。大変残念に思っているが、そうやって命を託していた時計なので、思い出深いものがある」

（『ABEMA Morning』より）