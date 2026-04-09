ENHYPENのメインボーカルだったヒスンが、「EVAN」という名前でソロデビューすると発表した。グループ活動を経て、個人で再出発するアーティストは珍しくない。【写真】7人のENHYPENにはもう戻らない、“本当の別れ”しかし、脱退して改名まで行い、ソロデビューするケースは決して多くない。その希少性が、今回のEVANという挑戦を特別なものにしていると言えるだろう。（写真提供＝BELIFT LAB）EVANただ、過去のK‑POP界を振