グーグル（Google）は、AIを搭載した新しい「Google Finance（グーグル・ファイナンス）」について、日本を含む100カ国以上で提供を順次開始する。米国とインドではすでに提供されているサービスで、各地域の言語がサポートされる。 Google Financeは、リアルタイムの株式相場や外国為替に加え、最新の金融ニュースや分析情報を提供するプラットフォーム。今回追加されたAIコンテン