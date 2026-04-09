グーグル（Google）は、AIを搭載した新しい「Google Finance（グーグル・ファイナンス）」について、日本を含む100カ国以上で提供を順次開始する。米国とインドではすでに提供されているサービスで、各地域の言語がサポートされる。

Google Financeは、リアルタイムの株式相場や外国為替に加え、最新の金融ニュースや分析情報を提供するプラットフォーム。今回追加されたAIコンテンツは、ベータ版として利用できる。

AIによる調査とリアルタイム情報

市場や個別銘柄の詳細について、AIへの質問機能が追加される。AIによる包括的な回答とともに、詳細を知るために情報源のリンクが提示される。

また、ニュースフィードが刷新され、コモディティ（商品）や暗号資産に関するデータが拡充。市場の動きに合わせたリアルタイムな情報が提供される。

チャート分析と決算説明会のライブ配信

チャート機能には新たなツールが導入される。移動平均エンベロープやローソク足チャートといった指標への切り替えが可能。

企業の決算説明会をライブ音声で聴取できる機能も追加される。音声と同期した書き起こしテキストや、AIによって生成された解説が表示される。