セーフなのか、それともアウトなのか。ガールズグループaespaの日本出身メンバー、ジゼルがライブ配信中に英語で「ビッ○」と返した場面がオンライン上で拡散され、話題を呼んでいる。【写真】ジゼル、タトゥーびっしりの美背中問題の場面では、配信中のジゼルに向けて視聴者側から「ビッ○」という書き込みがあり、彼女がそれを拾って「今、私のことをビッ○って呼んだ？」という趣旨で返したあと、「OK、ビッ○」と言い返したと