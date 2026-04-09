TOMOOの「高台」が、大成建設グループの新CMソングに決定した。「高台」は、最新アルバム『DEAR MYSTERIES』収録曲であり、ライブでは披露していたもののリリースされていなかった楽曲。CM内のアニメーションともリンクし、次の場所へと踏み出す“挑戦”や、それまで育んでくれた場所への”想い”、そしてこれからの“希望”が歌詞と歌声から強く伝わってくる一曲となっている。海外へと旅立つ若者を描いた新TVCM大成建設グループC