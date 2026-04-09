TOMOOの「高台」が、大成建設グループの新CMソングに決定した。

「高台」は、最新アルバム『DEAR MYSTERIES』収録曲であり、ライブでは披露していたもののリリースされていなかった楽曲。CM内のアニメーションともリンクし、次の場所へと踏み出す“挑戦”や、それまで育んでくれた場所への”想い”、そしてこれからの“希望”が歌詞と歌声から強く伝わってくる一曲となっている。

海外へと旅立つ若者を描いた新TVCM大成建設グループCM 「挑戦」篇は、4月11日に公開予定。本作では、2020年に新たに竣工した東京国際空港第2ターミナル国際線や2024年に開業したエディオンピースウイング広島といった同社が手掛けた象徴的な場所が緻密なアニメーションで登場。実際の建設現場の映像と交錯しながら、新しい場所へと踏み出していく勇気ある姿が描かれる。

さらに、「高台」のライブ映像を公開。本映像は、アルバム『DEAR MYSTERIES』を提げ全国10都市12公演を回ったツアー＜TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”＞のツアーファイナルである東京国際フォーラム公演の模様を収録したもの。

グランドピアノで演奏される荘厳な音色と、TOMOOならではの優しくも力強い歌声が繊細に響き、夜が明けるようにライブの幕が上がる瞬間が収められた印象的な映像となっている。

TOMOOは、11月に神奈川・大阪にて初のアリーナツアー＜TOMOO Arena Tour 2026＞を開催予定。TOMOOがアリーナ公演を行うのは今回が初。神奈川はぴあアリーナMMにて2日間、大阪は大阪城ホールにて開催される。チケットはオフィシャル先行が4月19日23時59分まで受付中。





■＜TOMOO Arena Tour 2026＞

2026年11月18日(水)【神奈川】ぴあアリーナMM

2026年11月19日(木)【神奈川】ぴあアリーナMM

2026年11月23日(月・祝)【大阪】大阪城ホール ▼チケット料金

全席指定：11,000円（税込） ▼チケット販売

FC2次先行（抽選）

2026年4月1日（水）20:00 〜4月19日（日）23:59

購入枚数制限：指定席 1人4枚まで / 複数公演申し込み可

車椅子席 1人2枚まで / 複数公演申し込み可

制限枚数：1公演 / 4枚 ▼公演に関する注意事項

※チケットの転売/譲渡禁止。転売/譲渡が発覚した場合は、いかなる理由があろうともご入場をお断りします。

※ご当選されたご購入者様以外は、いかなる理由でもご入場頂けません。

※チケットの転売/譲渡行為防止の観点から、ご入場時にIDチェック(本人確認)をさせて頂く場合がございます。 ご来場の際は、顔写真付き公的身分証(運転免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。顔写真付き身分証をお持ちでない方は公的身分証を2点(学生証、健康保険証、住⺠票、等)ご持参ください。

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。 ▼TOMOO Arena Tour 2026 特設サイト

https://tomoo-arena2026.ponycanyon.co.jp