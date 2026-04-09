パオ・アット・オフィスは4月8日に、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピング、ヤフオク!、メルカリといった、19のネットショップ・オークション・フリマサイトの購入履歴を一括集計して、Excel形式やCSV形式で出力できる事務処理軽減アプリケーション「KaimonoToExcel MAUI」をリリースした。価格は1万1000円。●長年の要望に応え全面刷新、Macに対応「KaimonoToExcel」は、2017年に初版がリリースされており、商品名、金