ネットでの購入履歴を集計できる「KaimonoToExcel MAUI」リリース。WindowsだけでなくmacOSにも対応

写真拡大

　パオ・アット・オフィスは4月8日に、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピング、ヤフオク!、メルカリといった、19のネットショップ・オークション・フリマサイトの購入履歴を一括集計して、Excel形式やCSV形式で出力できる事務処理軽減アプリケーション「KaimonoToExcel MAUI」をリリースした。価格は1万1000円。

●長年の要望に応え全面刷新、Macに対応



　「KaimonoToExcel」は、2017年に初版がリリースされており、商品名、金額、決済クレジットカード、ポイント利用額、クーポン割引、送料といった、後から見返したい情報を一覧として取得して、そのままExcel形式やCSV形式で書き出せる。

　なお、ネットショップやフリマ、オークションの各サイトは、表示形式や取得条件が頻繁に変わるため、「KaimonoToExcel」ではこのような変更を検知次第、通常1〜2週間以内にアップデートを提供する。とりわけ、確定申告シーズン前の11月〜翌1月は集中対応が行われる。

　これまではWindows版のみの提供だったが、今回リリースされた「KaimonoToExcel MAUI」では、米Microsoft公式のクロスプラットフォームフレームワーク「.NET MAUI（Multi-platform App UI）」を採用することで、同一のコードベースからWindows版とMac版の両方を生成可能となり、WindowsだけでなくmacOSにも対応した。

　対応ネットショッピングサイト・ネットオークションサイトは以下の通り。

○Amazon.co.jp（Amazon Business含む）

○ヤフオク!

○Yahoo!ショッピング

○楽天市場

○ビックカメラ.com

○ヨドバシ.com

○dショッピング

○サンプル百貨店

○サンプル百貨店（dショッピング経由）

○au PAY マーケット

○ポンパレモール

○Qoo10

○NTT-X Store

○くまポン

○メルカリ

○ひかりTVショッピング

○モノタロウ

○ラクマ

○タワーレコード

　対応OSは、Windows 10以降、macOS 14（Sonoma）以降。旧バージョンのライセンス保有ユーザーを対象にしたアップグレード料金は5500円、購入1年後以降の年間利用料は3300円。